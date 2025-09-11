ایگری کلچر ایکٹ کی خلاف ورزی ،ایک شخص پر مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)ایگری کلچر ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔
مظفرآباد پولیس کو شہری عبدالرئوف نے اطلاع دی کہ دوران چیکنگ ملزم محمد سہیل کو بھاری مقدار میں پیسٹی سائیڈ غیر قانونی طریقے سے پیکنگ اور سپلائی کرتے ہوئے پایا گیا۔درخواست گزار کے مطابق ملزم نے پیسٹی سائیڈ کی تمام مصنوعات پر غیر قانونی رجسٹریشن نمبر استعمال کرکے فراڈ اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔