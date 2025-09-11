صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

  • ملتان
بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش پر پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی سرور شہید کی حدود چک نمبر 568 ٹی ڈی اے کی رہائشی عابدہ پروین نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کی 9 سے 10 سالہ بیٹی (ز) کریانہ کی دکان سے چیز لینے گئی تو محمد اقبال نے زبردستی اس کو پکڑ کر قریبی زیر تعمیر مکان میں لے جا کر زیادتی کی کوشش کی،مدعیہ کے مطابق بچی کے شور پر اہل محلہ موقع پر پہنچے تو ملزم فرار ہو گیا۔اطلاع ملنے پر پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور بچی کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔پولیس نے عابدہ پروین کی درخواست پر محمد اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

