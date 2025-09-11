صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی اور نواح میں ڈکیتی و چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں

  • ملتان
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)شہر اور نواحی علاقوں میں ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتوں کے باعث شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہوگئے ۔ پولیس سیلاب زدہ علاقوں میں ڈیوٹی پر مصروف ہونے کے باعث گشت نہ ہونے سے جرائم پیشہ عناصر کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے ۔۔۔

۔ گزشتہ روز غلام حسین سے دو ڈاکو نقدی و موبائل چھین کر فرار ہوگئے ۔ فتح شاہ میں مظہر اقبال کی موٹرسائیکل، گگو میں شمشاد بی بی کی موٹر بجلی، ماڈل ٹاؤن میں خوشی محمد کی دوکان سے چار موبائل فون اور جیب تراشوں نے افتخار علی سمیت پانچ موبائل چرا لئے ۔ اسی طرح اسلم اور ناصر علی کی موٹرسائیکلیں، فضل الرحمن کی سات سولر پلیٹیں، جبکہ ارشد علی کے گھر سے پنکھا و ڈرم وغیرہ چوری ہوگئے ۔ پولیس نے تمام واقعات پر تفتیش شروع کردی ہے ۔

 

