صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

  • ملتان
اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ سنانواں کی حدود موضع پتی غلام علی غربی میں زمین کے تنازع پر ملزموں نے گھر پر حملہ کر کے خواتین کو زخمی کر دیا۔۔۔

 ایف آئی آر کے مطابق نصیر، غفور، اعجاز، بشیر اور دیگر نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کیا۔ میراں بی بی اور روبینہ شدید زخمی ہوئیں جبکہ رفعت اور آسیہ تقریباً 10 تولے زیورات، کپڑے اور 10 ہزار روپے لے گئیں۔ پولیس نے 13 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔دریں اثنا موضع درگھ کے رہائشی محنت کش نے الزام لگایا ہے کہ ہمسایہ غلام قاسم گرمانی ساتھیوں سمیت رات کو دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور اہل خانہ پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ چھ سالہ بیٹی کے سر پر روڑہ لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ متاثرہ شخص کے مطابق پولیس نے شکایت سننے سے انکار کر دیا۔ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او مظفرگڑھ سے اپیل کی ہے کہ بااثر افراد کے خلاف فوری کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن