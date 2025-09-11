اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ سنانواں کی حدود موضع پتی غلام علی غربی میں زمین کے تنازع پر ملزموں نے گھر پر حملہ کر کے خواتین کو زخمی کر دیا۔۔۔
ایف آئی آر کے مطابق نصیر، غفور، اعجاز، بشیر اور دیگر نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کیا۔ میراں بی بی اور روبینہ شدید زخمی ہوئیں جبکہ رفعت اور آسیہ تقریباً 10 تولے زیورات، کپڑے اور 10 ہزار روپے لے گئیں۔ پولیس نے 13 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔دریں اثنا موضع درگھ کے رہائشی محنت کش نے الزام لگایا ہے کہ ہمسایہ غلام قاسم گرمانی ساتھیوں سمیت رات کو دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور اہل خانہ پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ چھ سالہ بیٹی کے سر پر روڑہ لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ متاثرہ شخص کے مطابق پولیس نے شکایت سننے سے انکار کر دیا۔ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او مظفرگڑھ سے اپیل کی ہے کہ بااثر افراد کے خلاف فوری کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے ۔