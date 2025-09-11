صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ نے ایل ایل بی کیس میں 500سے زائد طلبہ کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹی کی سفارشات منظور کر لیں۔ تفصیل کے مطابق یونیورسٹی کے ایل ایل بی تین سالہ پروگرام کا کیس عدالت اور۔۔۔

 انکوائری میں زیر سماعت تھا، جس پر 500سے زائد طلبہ نے عدالت عالیہ سے رجوع کر رکھا تھا۔ عدالت نے یونیورسٹی کو ہدایت کی تھی کہ طلبہ کے معاملات کو میرٹ پر حل کیا جائے ۔یونیورسٹی کمیٹی نے عدالت کے احکامات پر تمام طلبہ کی فرداً فرداً شنوائی کی، ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد سفارشات مرتب کیں اور انہیں سینڈیکیٹ کے اجلاس میں پیش کیا۔

 

