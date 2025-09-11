سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین
شجاع آباد (نامہ نگار)سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے امداد ی سرگرمیوں پرانجمن تاجران اور شہریوں کا پولیس اور سماجی رہنماؤں کو خراج تحسین۔ انجمن تحفظ حقوق شہریان کے صدر ندیم شاہ، چیئرمین راؤ محمود علی اور۔۔۔
جنرل سیکرٹری راحیل صدیقی نے کہا کہ پولیس اہلکار نہ صرف لوگوں کو نکال رہے ہیں بلکہ سامان اور مویشی بھی محفوظ جگہوں پر پہنچا رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ شجاع آباد پولیس کا جذبہ متاثرین کے حوصلے بلند کرنے اور انہیں عملی سہارا فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے ۔ دریں اثنائفلاحی و سماجی شخصیت اور ٹھیکیدار معدنیات مہر حمزہ سیال نے انچارج ملک رشید کے ہمراہ طاہر پور فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کو خیموں میں کھانا تقسیم کیا۔انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سب کو سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ۔