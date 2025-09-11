صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

  • ملتان
سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

شجاع آباد (نامہ نگار)سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے امداد ی سرگرمیوں پرانجمن تاجران اور شہریوں کا پولیس اور سماجی رہنماؤں کو خراج تحسین۔ انجمن تحفظ حقوق شہریان کے صدر ندیم شاہ، چیئرمین راؤ محمود علی اور۔۔۔

 جنرل سیکرٹری راحیل صدیقی نے کہا کہ پولیس اہلکار نہ صرف لوگوں کو نکال رہے ہیں بلکہ سامان اور مویشی بھی محفوظ جگہوں پر پہنچا رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ شجاع آباد پولیس کا جذبہ متاثرین کے حوصلے بلند کرنے اور انہیں عملی سہارا فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے ۔ دریں اثنائفلاحی و سماجی شخصیت اور ٹھیکیدار معدنیات مہر حمزہ سیال نے انچارج ملک رشید کے ہمراہ طاہر پور فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کو خیموں میں کھانا تقسیم کیا۔انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سب کو سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن