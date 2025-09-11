وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ
جہانیاں (نمائندہ دنیا)وزیر اعظم شہباز شریف کی کل جہانیاں میں متوقع آمد پر ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمیٰ سلیمان، ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمن کھاڑک ناسکو سیکرٹریٹ جہانیاں پہنچ گئے ،انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔
، وزیراعظم پہلے جہانیاں پھر خانیوال جائیں گے ،اس کے بعد سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے ۔تفصیل کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ جہانیاں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر جہانیاں ڈاکٹر سلمی سلیمان اورڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک اوراسسٹنٹ کمشنر زوہیب شفیع اچانک ناسکو سیکرٹریٹ پہنچ گئے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔وزیراعظم میاں شہباز شریف پہلے خانیوال آئیں گے جہاں سے وہ کبیروالا اور میاں چنوں کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے جس کے بعد ممبر قومی اسمبلی افتخار نذیر سے خصوصی ملاقات کے لیے ناسکو پبلک سیکرٹریٹ جہانیاں پہنچیں گے ، اس حوالے سے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان اور ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمن کھاڑک نے ناسکو سیکرٹریٹ جہانیاں کا دورہ کیا، سابق ممبر صوبائی اسمبلی حاجی عطاء الرحمن نے اس حوالے سے بریفننگ دی، اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں زوہیب شفیع ،ایس ڈی پی او جہانیاں ملک عبدالمجید، اے ڈی سی آر خانیوال غلام مصطفی سہیڑ ،سیاسی وسماجی شخصیت چودھری محمد شہزاد فیصل آرائیں ،وحید سردار سندھو ،ایم ڈبلیو ایم سی کے ڈسٹرکٹ منیجر عثمان خورشید ،تحصیل آپریشن منیجر ملک محمد فیصل، محمد افضل دوانہ سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں ۔