ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)ڈی پی او وہاڑی محمد افضل اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کا فیلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ،بستی فاروق سلدیرا فتح شاہ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور ۔۔۔
سہولیات کے بارے فید بیک لیا۔ڈی پی او وہاڑی اور ڈپٹی کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپوں میں موجود بچوں میں دودھ کے ڈبے اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کیں۔ڈی پی او وہاڑی اور ڈپٹی کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپوں میں موجود خواتین کو نئے کپڑے بھی تقسیم کئے ۔اس موقع پر سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ سیلاب ختم ہوتے ہی نقصان کا تخمینہ لگانے کے بعد ازالہ کیا جائے گا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا، ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم منصور الہی اور ایس ایچ او فتح شاہ، ایس ایچ او سٹی وہاڑی سمیت انتظامیہ اور پولیس کے نمائندے موجود تھے ۔دریں اثنا ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقے چک نمبر 41 کے بی فتح شاہ کا دورہ کیا اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ ڈی سی کمپلیکس وہاڑی میں قائم ’’مہربان کیمپ برائے سیلاب متاثرین ‘‘ میں شہری بڑھ چڑھ کر عطیات جمع کرائیں ،مشکل کی گھڑی میں انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی اور اجر وثواب ہے ،اس لئے تمام شہری سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے دل کھول کر عطیات جمع کرائیں۔گزشتہ روز ’’مہربان کیمپ برائے سیلاب متاثرین ‘‘ میں مخیر حضرات کی جانب سے کپڑے ، چادر بیڈ شیٹ،بستر اور کھیس جمع کرائے گئے ہیں۔