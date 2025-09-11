صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدور بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے کا منصوبہ،عملدرآمد کا حکم

  • ملتان
مزدور بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے کا منصوبہ،عملدرآمد کا حکم

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں محنت کش بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ جاری مراسلے میں محکمہ سکول ایجوکیشن نے واضح کیا ہے کہ ورکشاپس، ہوٹلز اور۔۔۔

 بھٹوں سمیت کسی بھی جگہ پر مزدور بچوں کو مزید کام میں ملوث نہ کیا جائے ۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے تمام بچوں کی نشاندہی کی جائے جو تعلیم سے محروم ہو کر محنت مزدوری میں مشغول ہیں۔مراسلے کے مطابق شناخت شدہ بچوں کو باقاعدہ طور پر سکولوں میں داخل کیا جائے گا، جبکہ جن بچوں کی عمر زیادہ ہے انہیں شام کی کلاسز میں داخلہ دیا جائے گا تاکہ وہ بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ بچوں کی مسلسل نگرانی اور ان کی باقاعدہ حاضری یقینی بنانے کے لئے مؤثر میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔محکمہ تعلیم نے مزید کہا ہے کہ ضلعی سطح پر تمام سکول سربراہان، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اس سلسلے میں خصوصی اقدامات یقینی بنائیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ بچوں کا مستقبل محنت مزدوری میں ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہر بچے کو تعلیم کا حق فراہم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن