مزدور بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے کا منصوبہ،عملدرآمد کا حکم
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں محنت کش بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ جاری مراسلے میں محکمہ سکول ایجوکیشن نے واضح کیا ہے کہ ورکشاپس، ہوٹلز اور۔۔۔
بھٹوں سمیت کسی بھی جگہ پر مزدور بچوں کو مزید کام میں ملوث نہ کیا جائے ۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے تمام بچوں کی نشاندہی کی جائے جو تعلیم سے محروم ہو کر محنت مزدوری میں مشغول ہیں۔مراسلے کے مطابق شناخت شدہ بچوں کو باقاعدہ طور پر سکولوں میں داخل کیا جائے گا، جبکہ جن بچوں کی عمر زیادہ ہے انہیں شام کی کلاسز میں داخلہ دیا جائے گا تاکہ وہ بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ بچوں کی مسلسل نگرانی اور ان کی باقاعدہ حاضری یقینی بنانے کے لئے مؤثر میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔محکمہ تعلیم نے مزید کہا ہے کہ ضلعی سطح پر تمام سکول سربراہان، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسرز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اس سلسلے میں خصوصی اقدامات یقینی بنائیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ بچوں کا مستقبل محنت مزدوری میں ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہر بچے کو تعلیم کا حق فراہم کیا جائے گا۔