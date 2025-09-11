جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)کے زیر انتظام جنوبی پنجاب کے 13اضلاع میں سیلابی پانی میں اضافے کے باعث ایک لاکھ 82ہزار 815 صارفین کی بجلی سیفٹی ایس او پیز کے تحت منقطع کی گئی ہے ۔163فیڈرزکی برانچز کے ٹرانسفارمرز سے بجلی سیفٹی ایس او پیز کے تحت محدود سطح پربند کی گئی۔۔۔
خانیوال اور ساہیوال کے اضلاع میں سیلابی پانی اترنے کے باعث8فیڈرز سے منسلک 18 ہزار 191 صارفین کی بجلی بحال کردی گئی ۔ تمام اضلاع میں میپکو کے فلڈ ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں ایس ڈی اوز اور ایکسین کی سربراہی میں لائن سٹاف پر مشتمل ٹیمیں دن اور رات میں سیلابی پانی کا جائزہ لے رہی ہیں اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہیں ۔ سیلابی پانی آنے کے باعث ضلع ملتان کے 23فیڈرز کے 50567صارفین کی بجلی منقطع کی گئی ہے ۔ضلع بہاولپور میں 25فیڈرز سے منسلک 21111 صارفین کو بجلی فراہمی سیفٹی ایس اوپیز کے تحت بند،ضلع لودھراں میں 13فیڈرز کے 1369،ضلع ساہیوال کے 6فیڈرز کے 6852، ضلع پاکپتن کے 13فیڈرز کے 8698،ضلع رحیم یار خان کے 5فیڈرزکے 1509،ضلع وہاڑی کے 16فیڈرز کے 24592،ضلع خانیوال کے 12فیڈرز کے 17725،ضلع بہاولنگر کے 20فیڈرز کے 6992،ضلع راجن پور کے 2 فیڈرز کے 124،ضلع ڈی جی خان کے ایک فیڈر کے صرف 2، ضلع مظفرگڑھ کے 21فیڈرز کے 26083اور ضلع کوٹ ادو کے ایک فیڈر کے 275 صارفین کو بجلی فراہمی منقطع ہے ۔