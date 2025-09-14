ملزم کا پولیس پارٹی پر حملہ، ٹی اے ایس آئی زخمی
ملتان (کرائم رپورٹر)ممتاز آباد پولیس کے زیر حراست ملزم نے پسٹل برآمدگی کے دوران پولیس پارٹی پر حملہ کر کے ٹی اے ایس آئی کو شدید زخمی کر دیا۔
واقعے کے بعد پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لئے کارروائی تیز کر دی ہے ۔تفصیل کے مطابق تھانہ ممتاز آباد میں تعینات ٹی اے ایس آئی عمران اصغر اور ٹی اے ایس آئی اصغر شہزاد دیگر اہلکاروں کے ہمراہ رئوف نامی شخص کو گرفتار کر کے تفتیش کر رہے تھے ۔ ملزم نے دورانِ انکشاف بتایا کہ اس کے پاس موجود پسٹل اس کے دوست سلمان اور عثمان کے پاس ہے ۔ پولیس پارٹی ملزم روف کو ہمراہ لے کر پسٹل برآمدگی کے لئے اس کے گھر پہنچی تو اس نے موقع پاکر اینٹ اٹھائی اور ٹی اے ایس آئی عمران اصغر کے سر پر دے ماری۔ اینٹ لگنے سے عمران اصغر لہولہان ہوکر زمین پر گر پڑے ، جنہیں فوری طور پر نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا۔