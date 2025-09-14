صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کا امدادی سرگرمیو ں پرنوابزادہ خاندان سے اظہار تشکر

ماہڑہ (نامہ نگار)دریائے ستلج کے سیلاب سے تباہی، کھیت کھلیان اجڑ گئے ،مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے ،نوابزادہ افتخار احمد خان بابر اور ان کے بیٹے متاثرین کی بحالی کیلئے متحرک ۔

نوابزادہ افتخار احمد خان بابر، نوابزادہ عدنان احمد خان اور چودھری عدنان خالد متاثرین میں کھانے پیکٹ تقسیم ، بیماروں کو ہسپتال منتقل کررہے ہیں۔حاجی اللہ دتہ ،علی اکبر اور رشیدہ بی بی نے کہا کہ ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، متاثرین کی بحالی کیلئے کوششوں پر نوابزادہ خاندان کے شکر گزار ہیں۔

 

