صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کبیروالا کے سیلابی علاقوں میں زندگی کی بحالی شروع

  • ملتان
کبیروالا کے سیلابی علاقوں میں زندگی کی بحالی شروع

جودھ پور(نمائندہ دنیا) کبیروالا کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوگئی ہے ۔ اجڑے ہوئے لوگ دوبارہ آباد ہونے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔

 سرکاری ادارے ، سیاسی شخصیات اور مخیر حضرات متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کیلئے چارہ فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم متاثرہ علاقوں میں ڈکیت اور چور گینگ بھی متحرک ہیں جو مصیبت زدہ افراد کو مزید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ درکھانہ، حویلی کورنگا، پچیس پل، جڑالہ اور چودہ گھگھ سمیت کئی علاقے بدترین متاثر ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد خوش آئند، شیری رحمان

راولپنڈی، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، پلازہ، 6 دکانیں سیل

راجہ بازار ، مرکزی سڑک کی بندش ،کاروبار متاثر ،نوٹس لیا جائے، صدر راولپنڈی چیمبر

ڈی پی او تلہ گنگ کی کھلی کچہری ،پولیس ریونیو سے متعلق شکایات کے انبار

اسلام آباد،24گھنٹے میں ڈینگی کے 24 مریض، بھارہ کہو میں بھی درجنوں متاثر

مو ٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل