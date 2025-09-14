کبیروالا کے سیلابی علاقوں میں زندگی کی بحالی شروع
جودھ پور(نمائندہ دنیا) کبیروالا کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوگئی ہے ۔ اجڑے ہوئے لوگ دوبارہ آباد ہونے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔
سرکاری ادارے ، سیاسی شخصیات اور مخیر حضرات متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کیلئے چارہ فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم متاثرہ علاقوں میں ڈکیت اور چور گینگ بھی متحرک ہیں جو مصیبت زدہ افراد کو مزید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ درکھانہ، حویلی کورنگا، پچیس پل، جڑالہ اور چودہ گھگھ سمیت کئی علاقے بدترین متاثر ہوئے ۔