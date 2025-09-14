سیلاب متاثرین کیلئے ہومیو پیتھک فری میڈیکل کیمپ
عبدالحکیم(نامہ نگار، سٹی رپورٹر)ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فارماسیوٹیکل اینڈ کیمسٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے کوٹ اسلام میں سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ متاثرین کا مفت معائنہ کیا گیا اور ادویات فراہم کی گئیں۔
خیمہ بستی میں مقیم متاثرہ خاندانوں کو راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمپ صدر ڈاکٹر امان اللہ بسمل کی ہدایت پر لگایا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اقبال حنیف، ڈاکٹر اختر عباس سیال، ڈاکٹر غلام عباس صدیقی، ڈاکٹر عطااللہ، ڈاکٹر حسن جاوید اور دیگر شریک ہوئے ۔