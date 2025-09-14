صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کیلئے ہومیو پیتھک فری میڈیکل کیمپ

  • ملتان
سیلاب متاثرین کیلئے ہومیو پیتھک فری میڈیکل کیمپ

عبدالحکیم(نامہ نگار، سٹی رپورٹر)ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فارماسیوٹیکل اینڈ کیمسٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے کوٹ اسلام میں سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ متاثرین کا مفت معائنہ کیا گیا اور ادویات فراہم کی گئیں۔

خیمہ بستی میں مقیم متاثرہ خاندانوں کو راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمپ صدر ڈاکٹر امان اللہ بسمل کی ہدایت پر لگایا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اقبال حنیف، ڈاکٹر اختر عباس سیال، ڈاکٹر غلام عباس صدیقی، ڈاکٹر عطااللہ، ڈاکٹر حسن جاوید اور دیگر شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی اسپتال میں خواتین کیلئے خصوصی ہیموفیلیا وارڈ کاافتتاح

گورنر ہاؤس میں محفل میلاد

ضلعی کورٹ کے ملازم کا ہیلتھ انشورنس کیلئے سیشن عدالت کو خط

سنگین جرائم میں 32 فیصد کمی ہوگئی،پولیس چیف کادعویٰ

شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے عدالت کے نوٹسز ،فریقین سے جواب طلب

انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ٹیکس میں اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل