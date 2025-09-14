صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی فلڈ ریلیف کمیٹی قائم

  • ملتان
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)منہاج ویلفیئر فاؤنڈ یشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیا ں جاری ،8 افراد پر مشتمل ایمرجنسی فلڈ ریلیف کمیٹی قائم کردی ۔

 فاؤنڈیشن کی ٹیم نے موضع دوآبہ، سنکی، سپر نمبر تین، واحد کالونی، غریب آباد، احمد خان والا اور بلوچ والا کے 320متاثرین میں ڈسپوزل پیکنگ میں کھانا تقسیم کیا۔ترجمان کے مطابق مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں میں مفت دستر خوان کا سلسلہ سیلاب متاثرین کیلئے جاری ہے ۔ موضع دوآبہ ، جوانہ بنگلہ، رنگ پور اور چک فرازی کے کیمپوں میں کھانے کی دیگوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو فوری سہولت فراہم ہو سکے ۔ کمیٹی نے گزشتہ دو روز میں موضع کڑی علی مردان، امیر پور سراہا، پیر کمال، مقصود پور، چک نمبر 5تا 7اور جاڑیانوالہ سمیت دیگر علاقوں میں متاثرین کیلئے کھانے کا انتظام کیا۔منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ ریلیف آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک متاثرہ افراد اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس نہیں آ جاتے ۔ عوامی وسماجی حلقوں نے متاثرین کے ساتھ یکجہتی پر فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا ہے ۔

 

