صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال،فش فارم کا ٹھیکیدار سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق

  • ملتان
خانیوال،فش فارم کا ٹھیکیدار سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)دریائے راوی کے سیلابی پانی میں فش فارم کا ٹھیکیدار ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ متوفی کی شناخت لیاقت موچڑ کے نام سے ہوئی ہے۔۔۔

 افسوسناک واقعہ حویلی کورنگا کے علاقے میں پیش آیا۔ جاں بحق شخص نے مقامی فش فارم ٹھیکے پر لے رکھا تھا، وہ فارم کے کناروں پر جال لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک تیز سیلابی ریلا اسے بہا کر گہرے پانی میں لے گیا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور لاش کو باہرنکالا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اہلِ علاقہ نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے سیلابی علاقوں میں حفاظتی انتظامات مزید بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل