خانیوال،فش فارم کا ٹھیکیدار سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)دریائے راوی کے سیلابی پانی میں فش فارم کا ٹھیکیدار ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ متوفی کی شناخت لیاقت موچڑ کے نام سے ہوئی ہے۔۔۔
افسوسناک واقعہ حویلی کورنگا کے علاقے میں پیش آیا۔ جاں بحق شخص نے مقامی فش فارم ٹھیکے پر لے رکھا تھا، وہ فارم کے کناروں پر جال لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک تیز سیلابی ریلا اسے بہا کر گہرے پانی میں لے گیا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور لاش کو باہرنکالا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اہلِ علاقہ نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے سیلابی علاقوں میں حفاظتی انتظامات مزید بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔