واپڈا اہلکاروں کی غفلت سے کھمبا جھولنے لگا، حادثے کا خدشہ

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)واپڈا اہلکاروں کی مبینہ غفلت کے باعث لال مسجد چوک میں بجلی کا کھمبا عوام کی زندگیوں کیلئے خطرہ بن گیا۔

 کھمبا تاروں کے سہارے کھڑا ہے اور کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے ۔ شہریوں نے متعدد بار واپڈا اہلکاروں کو اس مسئلے سے آگاہ کیا مگر تاحال کوئی کارروائی نہ کی گئی۔شہریوں یوسف، محمد اکمل، محمد جنید، محمد ساجد، محمد مرتضیٰ و دیگر نے کہا کہ اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو واپڈا اہلکار اپنی غفلت چھپانے کیلئے اسے قدرتی حادثہ قرار دیں گے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور حادثے سے پہلے کھمبا درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

