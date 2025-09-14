محکمہ لائیو سٹاک کبیروالا بھی سیلاب متاثرین کی خدمت میں سرگرم
جودھ پور(نمائندہ دنیا)محکمہ لائیو سٹاک کبیروالا سیلاب متاثرین اور ان کے جانوروں کی خدمت میں سرگرم ہے ۔ جڑالہ پل، 10پل، 25پل اور فیضان مدینہ مدرسہ سمیت مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔۔۔
جہاں متاثرین کے جانوروں کیلئے ونڈا، توڑی اور سائلج فراہم کیا جا رہا ہے ۔ اس کیساتھ ساتھ جانوروں کا علاج اور ویکسی نیشن بھی کی جا رہی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ملازمین واجد علی بھکل و دیگر نے کہا کہ یہ مشکل وقت عوام کے ساتھ گزاریں گے اور ہر ممکن سہولت فراہم کرتے رہیں گے ۔