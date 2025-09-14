صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس کا میلسی میں مختلف فلڈ بندوں کا جائزہ

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس مظفر خان نے میلسی سائفن، کنڈ مہار، جلہ جیم اور سائفن بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کنڈ مہار میں سیلاب متاثرین میں فوڈ ہیمپر تقسیم کیے اور جلہ جیم کیمپوں میں مقیم افراد سے سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ متاثرین نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام متاثرین کے ریکارڈ کی درستگی اور بہتر دیکھ بھال کیلئے کیمپ انچارجز کو خصوصی ہدایات جاری کیں۔ بعدازاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر خان اور اسسٹنٹ کمشنر رانا زوہیب کریم نے سپر فلڈ بند پر موجود متاثرین کے ساتھ ڈنر بھی کیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر خان نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی کے احکامات کے مطابق سیلاب متاثرین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جارہی ہیں، متاثرین کے لیے کھانا، راشن، کپڑے ، بچوں کے لیے دودھ اور پھل مہیا کیے جارہے ہیں جبکہ مویشیوں کے لیے چارہ اور ونڈا بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ متاثرین کی بحالی حکومت کی پہلی ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے ضلعی انتظامیہ تمام تر وسائل بروئے کار لارہی ہے ۔

 

