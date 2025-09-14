صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی تبدیل،10افرادنزلہ بخار، کھانسی میں مبتلا،ہسپتال منتقل

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال اور گردونواح میں موسمی تبدیلی کے باعث نزلہ، بخار، کھانسی اور گلے کی تکالیف میں مبتلا 10افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال داخل کرایا گیا۔

مریضوں میں عمران، محمد مشتاق، محمد اکمل، محمد جنید سمیت دیگر شامل ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق متاثرہ افراد کو فوری طبی امداد دی جا رہی ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ موسم کی اچانک تبدیلی میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کمزور قوت مدافعت والے افراد فوری علاج کرائیں۔

 

