صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی سی آر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

  • ملتان
اے ڈی سی آر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

لودھراں (سٹی رپورٹر) دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی زیرنگرانی انتظامی افسران اور ریسکیو ٹیمیں مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں۔

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ نے ڈرون کیمرے کی مدد سے بھٹہ سادات، سیدی والا، چٹالہ، بستی مرادپور اور حیات پور کے سیلابی علاقوں کا جائزہ لیا اور 6افراد کو ریسکیو کرایا۔ انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کے ہمراہ گاؤں میں پٹرولنگ بھی کی۔ اے ڈی سی آر نے متاثرہ علاقے پگوالی میں میڈیکل کیمپ قائم کرنے کی ہدایت دی تاکہ مقامی افراد کو فوری طبی امداد مل سکے ۔ انتظامیہ کے مطابق تمام متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے ، کھانے پینے کی اشیاء اور علاج معالجہ فراہم کرنے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ عوام کو اپیل کی گئی ہے کہ انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل