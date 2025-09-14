اے ڈی سی آر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ
لودھراں (سٹی رپورٹر) دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی زیرنگرانی انتظامی افسران اور ریسکیو ٹیمیں مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ نے ڈرون کیمرے کی مدد سے بھٹہ سادات، سیدی والا، چٹالہ، بستی مرادپور اور حیات پور کے سیلابی علاقوں کا جائزہ لیا اور 6افراد کو ریسکیو کرایا۔ انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کے ہمراہ گاؤں میں پٹرولنگ بھی کی۔ اے ڈی سی آر نے متاثرہ علاقے پگوالی میں میڈیکل کیمپ قائم کرنے کی ہدایت دی تاکہ مقامی افراد کو فوری طبی امداد مل سکے ۔ انتظامیہ کے مطابق تمام متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے ، کھانے پینے کی اشیاء اور علاج معالجہ فراہم کرنے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ عوام کو اپیل کی گئی ہے کہ انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔