فری میڈیکل کیمپ ،500مریضوں کا چیک اپ،ادویات فراہم

  • ملتان
فری میڈیکل کیمپ ،500مریضوں کا چیک اپ،ادویات فراہم

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے جملیرا میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ماہر ڈاکٹروں نے فری میڈیکل کیمپ لگایا۔

کیمپ میں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر زین العابدین، سرجن ڈاکٹر محسن ممتاز، چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر گجر، ڈاکٹر عثمان ہاشم اور دیگر نے خدمات انجام دیں۔ 85حاملہ خواتین کے الٹراساؤنڈ، 500مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور ایک ہفتے کی مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ 76 بچوں کا معائنہ کرکے انہیں بھی مفت ادویات دی گئیں۔ کیمپ میں 20 مچھر دانیاں اور 100 راشن بیگ بھی تقسیم کیے گئے ۔

 

