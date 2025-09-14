کوٹ ادو میں وارداتیں‘ شہری لوٹ مار اور تشدد کا شکار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)شہر اور گردونواح میں وارداتوں کا سلسلہ بڑھ گیا، شہریوں نے عدم تحفظ کا اظہار کیا ہے ۔
بیٹ قائم والہ کی رضیہ بی بی نے بتایا کہ ان کے شوہر عبدالرزاق پر محمد اقبال، محمد زبیر اور رافعہ بی بی نے حملہ کیا، مزاحمت پر خاتون سے سونے کی بالی بھی چھین لی گئی۔ وجہ عناد زمین کے تنازع کو قرار دیا گیا ہے ۔اسی طرح ایک شہری محمد ندیم کو موبائل فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور اس کے گھر کے باہر ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ شہر میں چوری کی وارداتیں بھی جاری ہیں، ضیغم عباس کی سیمنٹ کی دکان سے پانی والی موٹر مالیتی 20 ہزار روپے چوری ہو گئی۔