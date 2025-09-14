صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق چیئرمین رانا خالد حسین نمبر دار کے بھائی انتقال کرگئے

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار )نواحی علاقہ 19ڈبلیوبی کے سابق چیئرمین رانا خالد حسین ، رانا عالم نمبردار ،راناطارق ، رانا ارشد کے بھائی رانا اعظم انتقال کرگئے ۔

نماز جنازہ مقامی عالم دین مولانا خاور سفیان چشتی نے پڑھائی ۔نماز جنازہ میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن سید ساجد سلیم شاہ مہدی ،ایم پی اے ملک نوشیر لنگڑیال ، چودھری نیاز احمد ڈھڈی نمبردار ،سابق ناظم چودھری طالب حسین ڈھڈی ، سر دار عیش بہادر ڈوگر ، ملک سجاد لنگڑیال ، رانا ریاض نمبردار ، رانا اشرف نمبردار و دیگر سینکڑوں افراد سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ رسم قل خوانی کل 8 بجے سابق چیئرمین رانا خالد حسین نمبردار کے ڈیرے پر ادا کی جائے گی۔

 

