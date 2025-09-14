لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی‘ 6مساجد کے امامو ں پر مقدمات
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)تھانہ ساہوکا اور تھانہ گگو کی حدود میں چھ مساجد کے اماموں پر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کرلیے گئے ۔
مقدمات حافظ رمضان، حافظ عرفان، قاری شہباز، قاری عقیل عامر، مولانا منور حسین اور قاری غلام مرتضیٰ کے خلاف درج ہوئے ۔ دینی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے صرف اماموں کو نشانہ بنایا ہے جبکہ شادی، مہندی کی تقریبات، سبزی و پھل فروشوں اور رکشوں پر کھلے عام لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی جاری ہے لیکن پولیس نے ان کے خلاف آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔دینی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس یکساں کارروائی کرے۔