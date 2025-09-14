صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب قدرتی آفت نہیں حکومتی نااہلی کانتیجہ:فرقان آصف

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) جماعت اسلامی کوٹ ادو کے امیر فرقان آصف بزدار نے ملک میں جاری تباہ کن سیلابی صورتحال پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی غفلت، ناقص منصوبہ بندی اور نااہلی نے قدرتی آفت کو انسانی المیہ بنا دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ 30لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی، دریاؤں پر تجاوزات اور جدید وارننگ سسٹمزکی عدم موجودگی تباہی کو بڑھا رہی ہے ،وفاقی و صوبائی حکومتیں صرف بیانات اور فوٹو سیشن تک محدود ہیں جبکہ عوام مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔فرقان آصف نے کہا کہ اگر گزشتہ 70 سال میں ڈیمز اور جدید فلڈ مینجمنٹ سسٹمز بنائے جاتے تو آج یہ تباہی نہ دیکھنی پڑتی،بار بار اقتدار میں آنے والی حکومتوں نے صرف کرپشن اور نااہلی کو فروغ دیا ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ متاثرین کے لیے فوری ریلیف اور بحالی کا شفاف نظام بنایا جائے ، دریاؤں کے قدرتی راستے بحال کیے جائیں۔

 

