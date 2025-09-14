بیٹوں کاڈنڈوں‘کلہاڑیوں سے بیوہ ماں اور بہن پر تشدد
گگومنڈی (نامہ نگار)نواحی گاؤں 247ای بی میں بیٹوں نے اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن پر تشدد کرکے انہیں لہولہان کردیا۔ ثریا بی بی کے شوہر عبدالغفور کھوکھر کا انتقال آٹھ برس قبل ہوا تھا۔۔۔
اس کے بعد تینوں بیٹوں اکرام، فاروق اور صدام نے اپنی والدہ کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی،انکار پر ملزموں نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کرکے بوڑھی ماں اور بیٹی فرزانہ بی بی کوشدید زخمی کردیا۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کو درخواست دی جس پر تھانہ گگومنڈی نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔اہل علاقہ نے اس واقعہ کو ماں جیسی عظیم ہستی کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات معاشرتی بگاڑ کی بدترین مثال ہیں۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔