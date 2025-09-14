صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹوں کاڈنڈوں‘کلہاڑیوں سے بیوہ ماں اور بہن پر تشدد

  • ملتان
بیٹوں کاڈنڈوں‘کلہاڑیوں سے بیوہ ماں اور بہن پر تشدد

گگومنڈی (نامہ نگار)نواحی گاؤں 247ای بی میں بیٹوں نے اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن پر تشدد کرکے انہیں لہولہان کردیا۔ ثریا بی بی کے شوہر عبدالغفور کھوکھر کا انتقال آٹھ برس قبل ہوا تھا۔۔۔

 اس کے بعد تینوں بیٹوں اکرام، فاروق اور صدام نے اپنی والدہ کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی،انکار پر ملزموں نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کرکے بوڑھی ماں اور بیٹی فرزانہ بی بی کوشدید زخمی کردیا۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کو درخواست دی جس پر تھانہ گگومنڈی نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔اہل علاقہ نے اس واقعہ کو ماں جیسی عظیم ہستی کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات معاشرتی بگاڑ کی بدترین مثال ہیں۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد خوش آئند، شیری رحمان

راولپنڈی، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، پلازہ، 6 دکانیں سیل

راجہ بازار ، مرکزی سڑک کی بندش ،کاروبار متاثر ،نوٹس لیا جائے، صدر راولپنڈی چیمبر

ڈی پی او تلہ گنگ کی کھلی کچہری ،پولیس ریونیو سے متعلق شکایات کے انبار

اسلام آباد،24گھنٹے میں ڈینگی کے 24 مریض، بھارہ کہو میں بھی درجنوں متاثر

مو ٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل