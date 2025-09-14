شادی شد ہ خاتون، ذہنی مریض لڑکے سمیت 3افراد اغوا
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے اغوا کے تین مختلف واقعات کے الزام میں ایک نامزد اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔
قطب پور، بی زیڈ اور بستی ملوک پولیس کو متاثرہ شہریوں نے الگ الگ درخواستیں دیں جن پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔قطب پور پولیس کو محمد بلال نے بتایا کہ وہ فوتگی سے واپس گھر آیا تو اس کی بیوی اور بیٹی گھر میں موجود نہ تھیں، جنہیں مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔اسی طرح بی زیڈ پولیس کو ظفر نے بیان دیا کہ اس کا بیٹا محمد طلحہ، جس کا ذہنی توازن درست نہیں، گھر سے باہر گیا لیکن واپس نہ آیا۔