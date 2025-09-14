صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شد ہ خاتون، ذہنی مریض لڑکے سمیت 3افراد اغوا

  • ملتان
شادی شد ہ خاتون، ذہنی مریض لڑکے سمیت 3افراد اغوا

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے اغوا کے تین مختلف واقعات کے الزام میں ایک نامزد اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔

 قطب پور، بی زیڈ اور بستی ملوک پولیس کو متاثرہ شہریوں نے الگ الگ درخواستیں دیں جن پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔قطب پور پولیس کو محمد بلال نے بتایا کہ وہ فوتگی سے واپس گھر آیا تو اس کی بیوی اور بیٹی گھر میں موجود نہ تھیں، جنہیں مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔اسی طرح بی زیڈ پولیس کو ظفر نے بیان دیا کہ اس کا بیٹا محمد طلحہ، جس کا ذہنی توازن درست نہیں، گھر سے باہر گیا لیکن واپس نہ آیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

ڈی سی گجرات کو امیر جماعت اسلامی پنجاب کی جانب سے قرآن کا تحفہ

سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت

17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل