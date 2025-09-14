ممتازی گینگ کے 2ارکان گرفتار 11لاکھ کا مال مسروقہ برآمد
وہاڑی (خبرنگار )پولیس تھانہ کرم پور نے ممتاز عرف ممتازی گینگ کے 2ارکان گرفتار کر کے 6 مقدمات ٹریس ، 11لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا ۔
گرفتار ملزموں میں ممتاز حسین اور منظور حسین شامل ہیں، ایک ناجائز پستول بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ملزم کرم پور اور گردونواح میں نقب زنی ،سرقہ بالجبر اور مویشی چوری کی وارداتیں کرتے تھے ۔اسی طرح تھانہ سٹی وہاڑی ٹیم نے 13جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کرلی۔ مقدمات در ج کر کے کارروائی شروع کردی گئی۔