ڈکیتی و چوری کی 8 وارداتیں‘ شہریوں کالاکھوں کا نقصان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مختلف تھانوں کی حدود میں ڈکیتی اور چوری کی آٹھ وارداتیں پیش آئیں جن میں شہریوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔تھانہ گگو کی حدود میں تین ڈاکو زاہد یعقوب کی دکان سے 2لاکھ 65ہزار نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے ۔
محمد اکرم کے ویل سے 4لاکھ کا ٹرانسفارمر اور کھاد چوری ہوگئی۔ شوکت علی کی جیب سے 12ہزار روپے اور محمد سجاد کا قیمتی بکرا نامعلوم افراد لے اڑے ۔تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں دو ڈاکو ضیاء الحق سے موٹرسائیکل رکشا، 25ہزار نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ فتح شاہ میں امتیاز کا سولر انورٹر اور پلیٹیں چوری ہوگئیں۔ محمد نواز کا موبائل اور نقدی جبکہ تھانہ ماڈل ٹاؤن سے امانت علی کی موٹرسائیکل چوری ہوگئی ۔پولیس نے تمام وارداتوں کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔