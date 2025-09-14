صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی و چوری کی 8 وارداتیں‘ شہریوں کالاکھوں کا نقصان

  • ملتان
ڈکیتی و چوری کی 8 وارداتیں‘ شہریوں کالاکھوں کا نقصان

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مختلف تھانوں کی حدود میں ڈکیتی اور چوری کی آٹھ وارداتیں پیش آئیں جن میں شہریوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔تھانہ گگو کی حدود میں تین ڈاکو زاہد یعقوب کی دکان سے 2لاکھ 65ہزار نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے ۔

محمد اکرم کے ویل سے 4لاکھ کا ٹرانسفارمر اور کھاد چوری ہوگئی۔ شوکت علی کی جیب سے 12ہزار روپے اور محمد سجاد کا قیمتی بکرا نامعلوم افراد لے اڑے ۔تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں دو ڈاکو ضیاء الحق سے موٹرسائیکل رکشا، 25ہزار نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ فتح شاہ میں امتیاز کا سولر انورٹر اور پلیٹیں چوری ہوگئیں۔ محمد نواز کا موبائل اور نقدی جبکہ تھانہ ماڈل ٹاؤن سے امانت علی کی موٹرسائیکل چوری ہوگئی ۔پولیس نے تمام وارداتوں کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل