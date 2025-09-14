میلسی کے 31دیہات سیلاب سے متاثر،سینکڑوں افراد بے گھر
میلسی (نامہ نگار)سیلاب سے متاثرہ میلسی کے 31مواضعات کی درجنوں آبادیوں اور بستیوں کے مکین سینکڑوں کاشتکار اور کھیت مزدور بے گھر ہوگئے اور کاشتہ فصلوں کے ڈوبنے اور گھروں سے محروم ہونیوالے کیپموں میں زندگی کے مشکل ایام گزار نے پر مجبور ہوگئے ۔
اس وقت دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر 82اور میلسی سائیفن میں 95ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے اور پانی کے مزید گھٹنے کے امکانات کے موجود ہیں۔تاہم سینکڑوں افراد عارضی پناہ گاہوں اور ریلیف کیمپوں میں سیلابی تباہی کے بعد موجود ہیں جو آنے والے دنوں کی سختیوں سے مختلف وسوسوں کا شکار ہیں آنے والے دنوں میں گھروں کی دوبارہ تعمیر اور ڈوب جانے والی فصلوں کے بعد انہیں اپنا معاشی مستقبل تاریک نظر آرہا ہے دریائی پانی کی کمی سے قطع نظر کئی دن سے مسلسل کھڑے پانی کی وجہ سے وبائی امراض کے خطرات اور خدشات کی لپیٹ میں ہیں کھیتوں میں کھڑے سیلابی پانی کے خشک ہونے میں کم ازکم ایک ماہ لگے گا انتظامیہ کی جانب سے بھی سوائے خوراک اور ادویات کے کوئی فوری مالی مدد کی صورت حال پیدا نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ لوگ نقل مکانی کرکے ایسے علاقوں کا رخ کریں گے جہاں سیلاب نہیں آیا اور ان علاقوں میں یہ روزگار تلاش کرنے کے لیے سوچ بچار میں مصروف ہیں۔