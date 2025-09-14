فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ، 2 ہزار کلو ناقص پتی ، 5 ہزار لٹر دودھ تلف
خانیوال،ڈیرہ غازی خان ،رحیم یار خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی چائے کی پتی اور ملاوٹی دودھ تیار کرنے والا گروہ پکڑلیا۔۔۔
شاہین ٹاؤن اسطبل روڈ پر چائے یونٹ اور بستی دلوواں میاں چنوں میں ملک کولیکشن سنٹر پر چھاپہ، 2000 کلو ملاوٹی پتی، 550 کلو ملاوٹی اجزاء، 300 لٹر ملاوٹی دودھ تلف، مالکان کیخلاف مقدمات درج، چائے پروڈکشن یونٹ اور ملک کولیکشن سنٹر کو بند کردیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر نذر حسین کورائی نے کارروائی کرتے ہو ئے ڈیرہ غازیخان شہر میں تصدیقی مہر کے بغیر گوشت فروخت کرنے والے تین قصاب گرفتار، مقدمات کے اندارج کیلئے تھانہ بی ڈویژن میں استغاثے جمع کرا دئیے گئے اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر نذر حسین کورائی نے ڈیرہ غازیخان شہر کی مختلف مارکیٹوں کے اچانک معائنے کئے ۔انہوں نے بتایا کہ معائنہ کے دوران چینی،آٹا اور دیگر اشیاء مقررہ نرخ پر فروخت کی جارہی تھیں۔انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر مارکیٹوں کے اچانک معائنوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ادھرپنجاب فوڈ اتھارٹی سیفٹی ٹیم کی قومی شاہراہ پر بڑی کارروائی’ 5ہزار لٹر ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنادی۔دودھ تلف کرنے کے بعد سپلائر کیخلاف مقدمہ درج۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سیفٹی ٹیم کونشاندہی کی گئی کہ قومی شاہراہ پر ظاہر پیر سے خانپور ملاوٹی دودھ کی سپلائی کی جارہی ہے جس پر فوڈ اتھارٹی سیفٹی ٹیم ناکہ بندی کرکے دودھ سپلائی کرنے والی گاڑی پکڑ لی جس میں 5ہزار لٹر ملاوٹی دودھ سپلائی کیا جارہاتھا جسے قبضہ میں لیکر تلف کرکے سپلائر کیخلاف تحریری شکایت پر مقدمہ درج کرلیاگیا۔