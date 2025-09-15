صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کا جلال پور پیر والا میں بندوں کا وزٹ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ نے جلال پور پیر والا میں گیلانی ہائی وے اور عنایت پور بند کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر ایس ڈی پی او جلال پور پیر والا محمد رمضان، ایس ڈی پی او نیو ملتان محمد ارشاد، ایس ڈی پی او دہلی گیٹ ہارون محمود اور دیگر متعلقہ پولیس افسر بھی موجود تھے ۔ایس ایس پی آپریشنز نے ریلیف، ریسکیو اور ایویکیوشن آپریشن کی نگرانی کی اور متاثرہ علاقوں کی صورتِ حال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں محنت اور لگن سے ادا کریں اور مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔

 

