سیلاب اللہ کا عذاب،ہماری بداعمالیوں کانتیجہ،حنیف جالندھری

ملتان (کرائم رپورٹر)سیلاب متاثرین کی بحالی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم سے نجات کے لئے جامعہ خیر المدارس ملتان میں عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں صحیح البخاری شریف کو مکمل پڑھا گیا ۔

 اجتماع میں ملک بھر کے نامور علمائے کرام، شیوخ الحدیث اور مشائخ عظام نے شرکت کی۔خصوصی خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ مصائب اور مشکلات سے نجات کے لئے صحیح البخاری کو پڑھنا اکابر کا مجرب عمل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب ہماری بداعمالیوں کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہے ، لاکھوں گھر تباہ اور لوگ بے گھر ہوچکے ہیں، ہمیں متاثرہ بھائیوں کی بھرپور مدد کے لئے آگے بڑھنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطین اور غزہ میں ظلم و بربریت کی انتہا کردی ہے ، نہتے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جارہے ہیں۔ اسرائیل ایک ناقابل اعتبار اور امن دشمن ملک ہے جو مسلم امہ کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے درپے ہے ۔ قطر پر حملہ دراصل پوری اسلامی دنیا پر حملہ ہے ، اس کے خلاف امت کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔مولانا جالندھری نے کہا کہ مدارس ہمیشہ قوم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ جامعہ خیر المدارس اور دیگر مدارس سیلاب زدگان کی بحالی میں سرگرم ہیں، متاثرین کو خیمے ، بستر، کپڑے ، ادویہ اور کھانا فراہم کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مدارس امن و خیر کے مراکز اور نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، کسی بھی مصیبت یا دفاعِ وطن کی ضرورت ہو تو یہ ادارے سب سے آگے ہوں گے ۔

 

