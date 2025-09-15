صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  ملتان
متاثرین کی بحالی تک امداد کا سلسلہ جاری رہیگا،تیمور الطاف مہے

ملتان (لیڈی رپورٹر)تحریک انصاف این اے 148 کے ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی خدمت اولین ترجیح ہے اور بحالی تک امدادی سلسلہ جاری رہے گا۔

انہوں نے بتایا کہ اپنے حلقے بوسن سے شیرشاہ تک سینکڑوں متاثرہ خاندانوں میں راشن، خیمے اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان تقسیم کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ \"الحمدللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، اللہ پاک ہمیں اس آفت سے نجات عطا فرمائے ۔بیرسٹر تیمور مہے نے کہا کہ متاثرین میں تقسیم کئے گئے سامان پر نہ تو ان کا نام چھاپا گیا اور نہ ہی تصویر لگائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان کی عوام اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ اقدام صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اٹھایا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اپنے ان دوستوں کے بھی ممنون ہیں۔ جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ناممکن کو ممکن بنانے میں بھرپور مدد کی۔تیمور مہے نے اپنے حلقے کی تمام یونین کونسلز میں سرگرم ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں متاثرین تک امدادی سامان پہنچانے میں تعاون کیا۔ 

 

