ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس میں فلڈ لائٹس بحال کردی گئیں
ملتان (خصوصی رپورٹر) ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس ملتان کے کرکٹ گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس کو بحال کردیا گیا۔ محکمہ سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب نے شائقینِ کرکٹ کے مطالبے پر خصوصی طور پر چوکیاں فراہم کیں۔۔۔
جن کی تنصیب کے بعد گراؤنڈ کو دوبارہ روشن کردیا گیا۔ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان عدنان نعیم نے فلڈ لائٹس کو باضابطہ طور پر آن کرکے افتتاح کیا۔ اس موقع پر کرکٹ کے شائقین نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب وہ فلڈ لائٹ کرکٹ کے مزے دوبارہ لے سکیں گے ۔عدنان نعیم نے بتایا کہ ان کے پہلے دور میں فلڈ لائٹس نصب کی گئی تھیں لیکن بدقسمتی سے وہ فعال نہ ہوسکیں۔ اس باعث ملتان کے کرکٹ شائقین فلڈ لائٹ میچز سے محروم رہے ۔