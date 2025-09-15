نبی کریم ؐ کا اُسوہ حسنہ ہمارے لئے مشعل راہ،ناصر میاں
ملتان (کرائم رپورٹر)بزمِ حنانہ کے زیر اہتمام 1500 سالہ جشن عید میلادالنبی ؐ کے سلسلے میں مرکزی تقریب اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس پریس کلب ہال میں منعقد ہوئی۔
صدارت جانشین پیر طریقت قاری ناصر میاں نقشبندی نے کی۔ اس موقع پر محمد یونس غازی، مفتی محمد عثمان پسروری، ڈاکٹر اکمل مدنی، ایوب مغل نورانی، پیر محمد شفیق اللہ بدری، علامہ پروفیسر سلیم اشرف قادری اور مرزا ارشد القادری سمیت مختلف مذہبی، سماجی و سیاسی رہنما شریک ہوئے ۔پیر ناصر میاں نقشبندی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفی ؐ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ؐ کا اسوہ حسنہ ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شکرانے ، محبت اور نیک اعمال کا درس دیتا ہے ۔مقررین نے کہا کہ نبی کریم ؐ کی ذات ہماری جان و ایمان کا حصہ ہے ، ہمیں چاہیے کہ سیرت و سنت پر عمل پیرا ہوں۔ یہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جشن میلادالنبی ؐ کا انعقاد ایمان افروز اور اتحادِ امت کا باعث ہے ۔ حافظ محمد ظفر قریشی حامدی نے کہا کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم 1500 سالہ جشن میلادالنبی ؐ منانے والوں میں شامل ہیں۔