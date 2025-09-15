صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی موٹروے پولیس کا ایم فائیو پر سیلابی صورتحال کا جائزہ

  • ملتان
ایس ایس پی موٹروے پولیس کا ایم فائیو پر سیلابی صورتحال کا جائزہ

ملتان (کرائم رپورٹر) ایس ایس پی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس رانا سرفراز نے ایم فائیو سیکٹر ون، ملتان تا جلال پور کے اطراف موجود سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے انتظامیہ اور امدادی اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور سیلاب سے نمٹنے کے لئے جاری اقدامات پر بریفنگ حاصل کی۔ایس ایس پی رانا سرفراز نے کہا کہ تمام ادارے قریبی رابطہ رکھیں اور مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا بروقت مقابلہ کیا جا سکے ۔ انہوں نے اپنی فیلڈ فارمیشن کو ہدایت کی کہ وہ ہر وقت چوکس رہیں اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لئے تیار رہیں۔

 

