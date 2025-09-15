صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہمی ترجیح،عظمت علی خان

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل چیف انجینئر جی ایس او میپکو ساہیوال سرکل عظمت علی خان نے کہا ہے کہ صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور عملے کی حفاظت کمپنی کی اولین ترجیحات ہیں۔

انہوں نے کہا کہ گرڈ سٹیشنوں اور ٹرانسمیشن لائنوں پر کام کے دوران سیفٹی ایس او پیز پر ہر حال میں عمل کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی بریک ڈاؤن یا ٹرپنگ کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ سب ڈویژن کو دی جائے تاکہ فالٹ کو کم سے کم وقت میں دور کرکے بجلی کی مسلسل ترسیل یقینی بنائی جاسکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے 132 کے وی چیچہ وطنی گرڈسٹیشن کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے ٹی ٹو پاور ٹرانسفارمر کی سالانہ مرمت اور ٹیسٹنگ کے مراحل کا مشاہدہ کیا اور عملے کو ٹیکنیکل رہنمائی فراہم کی۔ اس دوران فائر فائٹنگ آلات، فرسٹ ایڈ بکس، الارم سسٹم اور دیگر حفاظتی انتظامات بھی چیک کئے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری اقدامات کئے جا سکیں۔بعدازاں ایڈیشنل چیف انجینئر نے گرڈ سٹیشن کی صفائی ستھرائی، ریکارڈ کی درستگی اور عملے کی حاضری رجسٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مینٹی نینس کے دوران تمام ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے اور چھوٹے سے چھوٹے حفاظتی پہلو کو بھی نظرانداز نہ کیا جائے۔

 

