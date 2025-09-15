سیلاب سے متاثرہ شخص کی موٹر سائیکل چوری، ملزم گرفتار
جلال پورپیروالا (نامہ نگار)سیلاب سے متاثرہ شخص کی موٹر سائیکل چوری، ملزم گرفتار۔ تفصیل کے مطابق سیلاب متاثرہ شخص صغیر دوائی لینے ہسپتال گیااور پھر واپس آیا تو اس کی موٹرسائیکل غائب تھی۔سی سی ڈی نے چوراظہر ملانہ کو گرفتار کرکے اس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ،مزید کارروائی جاری ہے ۔
