سالانہ سلطان الہند کانفرنس قوالیاں پیش،لنگر کابھی انتظام
شجاع آباد (نامہ نگار)سجادہ نشین خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حضرت دیوان سید آل حبیب خان کی زیر صدارت گیارہویں سالانہ سلطان الہند کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
یہ کانفرنس حاجی ولایت علی قریشی مرحوم کے صاحبزادگان جاوید علی، عنایت علی، رفاقت علی اور عابد علی کی زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ محفل سماع میں معروف قوال افضل چشتی اور آصف افضل نے قوالیاں پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ کانفرنس میں سابق ممبر ضلع کونسل شیخ عبدالباری، ڈاکٹر سید عالمگیر، افضل قریشی، منیر اجمیری، جنرل سیکرٹری پاکستان پریس کلب شجاع آباد راحیل صدیقی، مظہر فرید انصاری سمیت مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آخر میں شرکاء کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر کا انتظام بھی کیا گیا۔