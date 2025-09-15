الفاروقیہ ٹرسٹ 2500 سیلاب متاثرین ریسکیو ا،راشن فراہم
شجاع آباد (نامہ نگار) الفاروقیہ ٹرسٹ کے تحت آٹھ کشتیوں کے ذریعے شجاع آباد اور جلالپور کے سیلاب زدہ علاقوں سے دو ہزار پانچ سو افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے ۔
مذہبی سکالر مولانا زبیر صدیقی کی نگرانی میں ماہڑہ، قادرپور صالح اور بستی پھرانہ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم ہیں، جہاں تیرہ سو افراد مقیم ہیں۔ کیمپس میں چار ہزار افراد کو دو وقت کا کھانا، دو سو بیس بچوں کو دودھ جبکہ دو سو خاندانوں کو خشک راشن فراہم کیا گیا ہے ۔فری میڈیکل کیمپس میں ایک ہزار تین سو سے زائد مریضوں کو علاج اور ادویات فراہم کی گئی ہیں۔