صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الفاروقیہ ٹرسٹ 2500 سیلاب متاثرین ریسکیو ا،راشن فراہم

  • ملتان
الفاروقیہ ٹرسٹ 2500 سیلاب متاثرین ریسکیو ا،راشن فراہم

شجاع آباد (نامہ نگار) الفاروقیہ ٹرسٹ کے تحت آٹھ کشتیوں کے ذریعے شجاع آباد اور جلالپور کے سیلاب زدہ علاقوں سے دو ہزار پانچ سو افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے ۔

مذہبی سکالر مولانا زبیر صدیقی کی نگرانی میں ماہڑہ، قادرپور صالح اور بستی پھرانہ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم ہیں، جہاں تیرہ سو افراد مقیم ہیں۔ کیمپس میں چار ہزار افراد کو دو وقت کا کھانا، دو سو بیس بچوں کو دودھ جبکہ دو سو خاندانوں کو خشک راشن فراہم کیا گیا ہے ۔فری میڈیکل کیمپس میں ایک ہزار تین سو سے زائد مریضوں کو علاج اور ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس