دوشیزہ سے زیادتی کی کوشش طالبہ ہراسمنٹ کا شکار
بوریوالا(سٹی رپورٹر )اوباش کی گھر میں داخل ہو کر دوشیزہ سے زیادتی کی کوشش،اکیڈمی سے واپس جاتی طالبہ کو ہراساں کر کے 3 اوباش فرار ہو گئے ۔
تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی کی حدود میں عابد حسین سکنہ شاہ فیصل کالونی کی غیر موجودگی میں اوباش ذیشان گھر گھس آیا اور جواں سالہ لڑکی سے زبردستی زیادتی کی کوشش کی ۔دوسرے واقعہ میں 3 نامعلوم اوباش نوجوانوں نے اکیڈمی سے واپس آتے ندیم کی بیٹی کو راستہ روک کر ہراساں کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ لیا، شورکرنے پر ملزم فرار ہو گئے ۔پولیس تھانہ سٹی نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر لیے ہیں۔شہریوں نے آر پی او ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔