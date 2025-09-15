انڈس ہسپتال کوٹ ادو میں رحمہ یورولوجیکل سروسز کا افتتاح
مظفرگڑھ‘ کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر‘ سٹی رپورٹر) انڈس ہسپتال کوٹ ادو میں رحمہ ڈائیگناسٹک یورولوجیکل سروسز کا افتتاح کر دیا گیا۔
یہ سہولت انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک، تصدق حسین و مختار بیگم کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور ایاز رانا فاؤنڈیشن پولی کلینک کی شراکت سے رحمہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی معاونت سے فراہم کی گئی ہے ۔جدید یورولوجیکل سہولتوں میں فلیکسیبل سسٹوسکوپی، بلیڈر سکینر اور یوروفلو میٹر شامل ہیں جو عالمی معیار کے مطابق تشخیص اور علاج کی سہولت فراہم کریں گی۔ ان خدمات کی سربراہی یورولوجسٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد نعیم قریشی کرینگے ۔ ڈاکٹر محمد نعیم قریشی نے کہا کہ ان سہولتوں سے مریضوں کو بڑے پیمانے پر ریلیف ملے گا کیونکہ اب مقامی سطح پر ہی درست تشخیص اور بروقت علاج ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت علاقے کیلئے ایک اہم سنگ میل ہے ۔تقریب میں مقامی معززین، طبی ماہرین اور عملے نے شرکت کی اور اس اقدام کو علاقے کے عوام کیلئے خوش آئند قرار دیا۔