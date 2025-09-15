صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈس ہسپتال کوٹ ادو میں رحمہ یورولوجیکل سروسز کا افتتاح

  • ملتان
انڈس ہسپتال کوٹ ادو میں رحمہ یورولوجیکل سروسز کا افتتاح

مظفرگڑھ‘ کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر‘ سٹی رپورٹر) انڈس ہسپتال کوٹ ادو میں رحمہ ڈائیگناسٹک یورولوجیکل سروسز کا افتتاح کر دیا گیا۔

یہ سہولت انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک، تصدق حسین و مختار بیگم کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور ایاز رانا فاؤنڈیشن پولی کلینک کی شراکت سے رحمہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی معاونت سے فراہم کی گئی ہے ۔جدید یورولوجیکل سہولتوں میں فلیکسیبل سسٹوسکوپی، بلیڈر سکینر اور یوروفلو میٹر شامل ہیں جو عالمی معیار کے مطابق تشخیص اور علاج کی سہولت فراہم کریں گی۔ ان خدمات کی سربراہی یورولوجسٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد نعیم قریشی کرینگے ۔ ڈاکٹر محمد نعیم قریشی نے کہا کہ ان سہولتوں سے مریضوں کو بڑے پیمانے پر ریلیف ملے گا کیونکہ اب مقامی سطح پر ہی درست تشخیص اور بروقت علاج ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت علاقے کیلئے ایک اہم سنگ میل ہے ۔تقریب میں مقامی معززین، طبی ماہرین اور عملے نے شرکت کی اور اس اقدام کو علاقے کے عوام کیلئے خوش آئند قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس