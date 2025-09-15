بورے والا:موٹر سائیکل رکشا کی ٹکر سے بچی جاں بحق
بورے والا (نمائندہ دنیا)کھادر نہر کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل رکشا کی ٹکر سے بچی جاں بحق ہوگئی۔ تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ کھادر نہر کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل رکشا کی ٹکر سے معصوم بچی جاں بحق ہو گئی۔۔۔
نامعلوم موٹر سائیکل رکشا ڈرائیور نہایت تیز رفتار ی سے بے ہنگم انداز میں جا رہا تھا کہ بچی کو ٹکر مار کر اس کی جان لے لی ۔لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ شہر میں موٹر سائیکل رکشے ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ ہیں اور شہر میں ٹریفک کے مسائل کی بنیادی وجہ رکشا ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی نہ کرنا ہے ۔