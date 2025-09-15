صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوروں کی سیلاب متاثرین کے گھروں میں وارداتیں

  • ملتان
چوروں کی سیلاب متاثرین کے گھروں میں وارداتیں

بوریوالا (سٹی رپورٹر)چوروں کی سیلاب متاثرین کے گھروں میں وارداتیں،ٹوکا مشین، موٹر سائیکل اور ودیگر سامان غائب، متاثرین کی وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ۔

تھانہ فتح شاہ کے نواحی گاؤں کے رہائشی اقبال کے سیلاب سے متاثرہ گھر میں چور گھس گئے ۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ سیلابی پانی آنے کے بعد وہ اپنے مویشیوں سمیت کھادر نہر پر عارضی رہائش پذیر ہے ،اس دوران چوروں نے اس کے گھر سے ٹوکا مشین، موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان چرا لیا۔ پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔اقبال نے وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ چوری شدہ سامان فوری برآمد کرایا اور علاقے میں گشت بڑھا کر متاثرین کو تحفظ فراہم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس