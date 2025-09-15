چوروں کی سیلاب متاثرین کے گھروں میں وارداتیں
بوریوالا (سٹی رپورٹر)چوروں کی سیلاب متاثرین کے گھروں میں وارداتیں،ٹوکا مشین، موٹر سائیکل اور ودیگر سامان غائب، متاثرین کی وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ۔
تھانہ فتح شاہ کے نواحی گاؤں کے رہائشی اقبال کے سیلاب سے متاثرہ گھر میں چور گھس گئے ۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ سیلابی پانی آنے کے بعد وہ اپنے مویشیوں سمیت کھادر نہر پر عارضی رہائش پذیر ہے ،اس دوران چوروں نے اس کے گھر سے ٹوکا مشین، موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان چرا لیا۔ پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔اقبال نے وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ چوری شدہ سامان فوری برآمد کرایا اور علاقے میں گشت بڑھا کر متاثرین کو تحفظ فراہم کیا جائے ۔