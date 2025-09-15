صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف اوقات میں آج بجلی بند رہے گی

  • ملتان
مختلف اوقات میں آج بجلی بند رہے گی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) گرڈ سٹیشن کوٹ ادو کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق مختلف فیڈرز پر آج بجلی معینہ اوقات کے لیے بند رہے گی۔

تفصیل کے مطابق سناوان، فیڈر نمبر 3، فیڈر نمبر 7، فیڈر نمبر 4 اور فیڈر نمبر 1کی بجلی صبح 8بجے سے دوپہر 2بجے تک بند رہے گی۔ اسی طرح سٹی فیڈر نمبر 1، ڈی ڈی پی نمبر 1، ٹی پی ایل 8اور 9، فیڈر نمبر 10اور کالج روڈ فیڈر کی بجلی صبح 8 بجے سے 10 بجے تک معطل رہے گی۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بجلی کی بندش کے دوران گھریلو اور کاروباری ضروریات کیلئے متبادل انتظامات کر لیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

رمشا کالونی تہرے قتل کیس میں ملوث دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس