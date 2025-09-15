مختلف اوقات میں آج بجلی بند رہے گی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) گرڈ سٹیشن کوٹ ادو کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق مختلف فیڈرز پر آج بجلی معینہ اوقات کے لیے بند رہے گی۔
تفصیل کے مطابق سناوان، فیڈر نمبر 3، فیڈر نمبر 7، فیڈر نمبر 4 اور فیڈر نمبر 1کی بجلی صبح 8بجے سے دوپہر 2بجے تک بند رہے گی۔ اسی طرح سٹی فیڈر نمبر 1، ڈی ڈی پی نمبر 1، ٹی پی ایل 8اور 9، فیڈر نمبر 10اور کالج روڈ فیڈر کی بجلی صبح 8 بجے سے 10 بجے تک معطل رہے گی۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بجلی کی بندش کے دوران گھریلو اور کاروباری ضروریات کیلئے متبادل انتظامات کر لیں ۔