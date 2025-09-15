سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں ، کئی علاقے محروم
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا)سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز ہوگئیں، تاہم کئی علاقوں کے مکینوں نے محرومی اور نظرانداز کیے جانے کی شکایات کی ہیں۔
ریسکیو، پولیس، محکمہ ریونیو اور انتظامیہ کیساتھ ساتھ مذہبی، سماجی اور سیاسی تنظیمیں بھی کھانا، پانی، ادویات اور راشن پہنچانے میں مصروف ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر اصغر لغاری کی نگرانی میں سرکاری ٹیمیں کام کر رہی ہیں جبکہ مذہبی تنظیموں، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ ن، پی ٹی آئی اور دیگر مقامی برادریوں کے رہنما اور کارکن بھی متاثرین کی مدد میں سرگرم ہیں۔موضع منگوانی اور موضع چاون ودیگر علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی ہے کہ وہ چار روز سے پانی میں گھرے ہیں لیکن اب تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ انہوں نے حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ ان تک بھی ریسکیو اور امدادی سامان پہنچایا جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر اصغر لغاری نے کہا کہ دستیاب وسائل میں بھرپور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔