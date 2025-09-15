صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں ، کئی علاقے محروم

  • ملتان
سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں ، کئی علاقے محروم

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا)سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز ہوگئیں، تاہم کئی علاقوں کے مکینوں نے محرومی اور نظرانداز کیے جانے کی شکایات کی ہیں۔

ریسکیو، پولیس، محکمہ ریونیو اور انتظامیہ کیساتھ ساتھ مذہبی، سماجی اور سیاسی تنظیمیں بھی کھانا، پانی، ادویات اور راشن پہنچانے میں مصروف ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر اصغر لغاری کی نگرانی میں سرکاری ٹیمیں کام کر رہی ہیں جبکہ مذہبی تنظیموں، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ ن، پی ٹی آئی اور دیگر مقامی برادریوں کے رہنما اور کارکن بھی متاثرین کی مدد میں سرگرم ہیں۔موضع منگوانی اور موضع چاون ودیگر علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی ہے کہ وہ چار روز سے پانی میں گھرے ہیں لیکن اب تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ انہوں نے حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ ان تک بھی ریسکیو اور امدادی سامان پہنچایا جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر اصغر لغاری نے کہا کہ دستیاب وسائل میں بھرپور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

رمشا کالونی تہرے قتل کیس میں ملوث دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس