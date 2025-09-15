صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کوٹ ادوکا ورکرز کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )ضلعی صدر پیپلز پارٹی مظفرگڑھ ملک مظہر پہوڑ ایڈووکیٹ نے چوک سرور شہید میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔

ملاقات میں ضلعی صدر کوٹ ادو مظہر خان کشک، تحصیل صدر چوک سرور شہید ملک اکرام علوی، تحصیل صدر اقلیتی ونگ عنایت مسیح اور دیگر عہدیدار شریک تھے ۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ پہلے تحصیل سطح اور بعد ازاں ضلعی سطح پر ورکرز کنونشن منعقد کیے جائیں گے تاکہ کارکنوں کی آواز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تک پہنچائی جا سکے ۔ ملک مظہر پہوڑ نے کہا کہ پارٹی کو کسی دوسری جماعت سے خطرہ نہیں بلکہ اصل خطرہ اندرونی سازشی گروپ سے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان ان عناصر کو ناکام بنا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے ۔

 

