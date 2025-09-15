شراب فروش ودیگر ملزموں کیخلاف مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار)پولیس نے انسداد جرائم کارروائیوں کے دوران شراب فروش اور ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔
گشت کے دوران محمد ارشد کے قبضے سے 20 لٹر دیسی شراب اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ دوسرے واقعہ میں حبیب مجتبی سے 10 لیٹر شراب اور موٹر سائیکل ضبط کی گئی۔ اسی دوران پولیس نے اطلاع پر ایک مقدمہ کے ملزم محمد فاروق کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ صفدر نذیر کی مدد سے موٹر سائیکل پر فرار ہوگیا۔ پولیس نے تینوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔